Arne Blystad-selskapene Songa Holding AS og Songa Trading Inc. har i dag foretatt et internsalg av totalt 40.441.054 aksjer i Hunter Group til Songa Capital AS, går det frem av en børsmelding.

Songa Capital AS eier etter dette 40.441.054 aksjer i det Arne Fredly-dominerte tankrederiet, tilsvarende 7,03 prosent av totalt antall utestående aksjer.