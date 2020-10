Ny ordre for Teco 2030

Teco 2030 TECO-ME har mottatt en ordre på Teco Ballast Water Treatment System drevet av BIO-SEA til en verdi av 1 million kroner fra Seabulk Tankers Inc, et datterselskap av SEACOR Holdings Inc., går det frem av en børsmelding fra selskapet tirsdag.

Bestillingen er plassert hos Teco 2030s amerikanske datterselskap Teco 2030 Inc.

«Salg av eksisterende og velprøvd teknologi gir viktige inntektsstrømmer mens vi jobber med vårt mest ambisiøse prosjekt, utviklingen av Teco Marine Fuel Cell, som er en hydrogenbasert brenselcelle spesielt skreddersydd for maritim bruk», uttaler Tore Enger, adm. direktør i Teco 2030 ASA i børsmeldingen.