Capesizeratene stuper

RATEFALL: Capesizeratene har falt med over 30 prosent i løpet av den seneste uken. Foto: Dreamstime

Capesizemarkedet strammet seg kraftig til i september da ratene steg fra i underkant av 15.000 til i overkant av 30.000 dollar dagen. Den seneste uken har imidlertid inntjeningen falt kraftig tilbake igjen og fredag var ratene nede i 21.700 dollar dagen.

– De nedadgående ratene for capesize den seneste uken reflekterer i hovedsak den reduserte spotaktiviteten vi har sett av jernmalm fra Brasil og Australia. I løpet av de seneste dagene har også kinesiske myndigheter gitt føringer til både stålprodusenter og kraftverk om å redusere kullimporten fra Australia. Dette har allerede i noe grad påvirket aktiviteten av kullskipninger fra østkysten av Australia negativt, sier senioranalytiker Bjørn Bodding i Clarksons Platou.

Sterk vekst

Hvis denne situasjon blir av noe varighet tror Bodding at Kina vil kunne øke importen av kull fra Indonesia, Russland, USA, Canada og Mongolia. I tillegg mener han at det er sannsynlig at innenlandsk kullproduksjon i Kina kommer til å øke noe.

– Den økonomiske veksten i Kina er fortsatt sterk. Ståletterspørselen forventes fortsatt å stige og dermed generere økende behov for jernmalmimport de førstkommende månedene.

Dette medfører at Clarksons-analytikeren forventer at spotaktiviten i capesizemarkedet vil svinge opp igjen om ikke altfor lenge.

– Vi forventer dermed relativt god inntjening for de største bulkskipene resten av året. Vi bør likevel være forberedt på store svingninger i ratene, da antallet spotlaster særlig fra Brasil, vil kunne variere betydelig fra uke til uke.

Nedjusterer estimatene

Analysesjef Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities nedjusterte denne uken meglerhusets anslag for capesizeinntjeningen for fjerde kvartal fra 36.707 til 23.623 dollar pr. dag.

– Ratefallet vi har sett i det siste skyldes at markedsdynamikken har endret seg, og det på veldig kort tid. Det at Kina tilsynelatende har forbudt import av australsk kull har definitivt vært en negativ faktor i markedet i løpet av den siste uken.

I tillegg har brasiliansk jernmalmeksport vært relativt lav så langt i oktober samtidig som antallet capesize-skip på vei til Brasil har økt med 35 prosent siden starten av måneden.

– Selv om vi tror dynamikken i Atlanterhavet vil bedre seg igjen før jul, så er kinesisk importforbud av australsk kull bekymringsverdig.

KJØP PÅ GOLDEN OCEAN: : Analysesjef Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities forventer en kraftig kursoppgang i Golden Ocean Foto: Harald Fonahn / Cleaves Securities

Klokkeklar kjøp

Cleaves Securities har likevel kjøp på det som kan krype og gå av tørrlastaksjer. John Fredriksen-kontrollerte Golden Ocean , som har falt med 33,5 prosent til 33,50 kroner siden årsskiftet, får en klokkeklar kjøpsanbefaling med et kursmål på rett i underkant av 80 kroner.

– Vårt kursmål er matematisk utledet fra en vektet matrise av flere verdivurderinger. Vi tror at skipsverdier kan komme til å stige opptil 40 prosent over det neste året, noe som vil kunne øke NAV-en i Golden Ocean fra 40 til 82 kroner pr. aksje. Selskapet har også en lav kostnadsstruktur, noe som gjør at inntjenings- og kontantstrøms-multipler kan forsvare en aksjekurs på mellom 79 og 130 kroner pr. aksje på våre 2021-estimater.