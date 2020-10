Wärtsilä får nok en gang Samsung-kontrakt

Det finske industrikonsernet Wärtsilä har fått en kontrakt på levering av system for lasthåndtering og drivstoff-forsyning til to nye 98.000 kubikkmeters etanskip eller VLEC ( Very Large Ethane Carriers). Det fremgår i en pressemelding fra selskapet

Ordren følger en lignende kontrakt fra 2019 for tre VLEC-er som også er under bygging hos Samsung Heavy Industries.

– Som markedsleder innen design av lastesystemer for VLEC-er, er vi glade for å ha fått denne ordren. Skipene skal operere med etan som drivstoff, så utformingen av lasthåndteringssystemet er veldig spesialisert. Vi har veldokumentert erfaring for leveranser av svært effektive løsninger til slike prosjekter, sier Kjell Ove Ulstein, salgs- og markedsdirektør i Wärtsilä Gas Solutions.

Wärtsilä er notert på Nasdaq OMX Helsinki.