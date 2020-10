Historisk milepæl for BW LPG - test av ettermontert motor med flytende petroleumsgass var vellykket

Det store gasskipet BW Gemini har hatt en vellykket start på testperioden etter å ha ettermontert LPG-drivstoffteknologi. Skipet er verdens første VLGC som drives av flytende petroleumsgass (LPG) og skifter sømløst til tradisjonelt drivstoff, melder BW LPG i en børsmelding onsdag.

Ettermonteringsprosessen ved Yiu Lian Dockyard i Shenzhen, Kina, tok omtrent 60 dager og anslås å ha sluppet ut 2.060 tonn karbondioksid. Dette er omtrent 97 prosent lavere sammenlignet med bestilling av et nybygg med lignende teknologi.

– LPG drifter fartøyene våre samtidig som de beskytter miljøet. Vi ser frem til å demonstrere fordelene for bransjen og forberede oss på fremtiden for drivstoff uten karbon, uttaler Pontus Berg, konserndirektør for BW LPG (teknisk og operasjon), i børsmeldingen.