Ny nedtur i tørrlast – men negativ trend er brutt for de største skipene

11 STRAKE: Baltic Dry-indeksen har falt i 11 dager på rad. Her fra et lastefartøy til kai i Australia. Foto: Bloomberg

Nedgangen for de største tørrlastskipene har stoppet opp, men nedgang i de øvrige segmentene sender Baltic Dry-indeksen ytterligere ned onsdag.

Indeksen viser 1.346 poeng, ned 0,3 prosent, ifølge TDN Direkt. Den har dermed falt i 11 strake handelsdager, og er nede på sitt laveste nivå siden 21. september.

Capesize-ratene peker imidlertid opp igjen, etter langvarig nedtur. Oppgangen er imidlertid ikke større enn på 0,2 prosent, til et gjennomsnittlig ratenivå på 17.151 dollar pr. dag.

På Oslo Børs stiger Golden Ocean Group og 2020 Bulkers . Belships og Jinhui Shipping and Transportation er uendret.

Tyngst i panamax

Panamax-ratene tynger med et fall på 1,5 prosent, og er nå under 10.000 dollar dagen for første gang siden 3. august. Onsdag ligger snittet på 9.973 dollar pr. dag.

Innen handysize er det ratenedgang på 0,3 prosent, til et snitt på 8.762 dollar dagen, mens supramax-ratene meldes ned 0,1 prosent til 10.693 dollar pr. dag.

Topp og bunn

Baltic Dry-indeksens historiske toppnivå er fra 20. mai 2008, da indeksen nådde 11.793 poeng.

I begynnelsen av februar 2016 bunnet Baltic Dry-indeksen ut på under 300 poeng, det laveste nivået på 30 år.