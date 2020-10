Har solgt skip for 1,2 milliarder på tre uker

GÅR FOR HAVVIND: Tørrlastrederiet Scorpio Bulkers vil satse på havvind og har allerede bestilt et vindturbininstallasjonsfartøy med ventet levering i 2023.

GÅR FOR HAVVIND: Tørrlastrederiet Scorpio Bulkers vil satse på havvind og har allerede bestilt et vindturbininstallasjonsfartøy med ventet levering i 2023. Foto: Scorpio Group

Scorpio Bulkers annonserte onsdag salget av sitt syvende tørrlastskip på drøyt tre uker.

For 18,5 millioner dollar får ultramaxen «SBI Zeus» nye eiere. Siden Scorpio startet massesalget sitt for vel tre uker siden, har rederiet solgt skip for 126 millioner dollar.

Det tilsvarer tett på 1,2 milliarder kroner.

Flåten består nå av 42 heleide eller leasingfinansierte ultramax og kamsarmax tørrlastskip.

Scorpio jobber med å finansiere overgangen fra tørrlast til havvind hvor målet er å bli ledende.