Klarsignal for John Fredriksen

GRØNT LYS: Ifølge TradeWinds kan John Fredriksen forfølge en bedragerisak mot to tidligere ledere i Arcadia Energy. Foto: Eivind Yggeseth

High Court England har gitt klarsignal for at John Fredriksen kan forfølge en bedragerisak mot to tidligere ledere i hans private oljehandelsseskap Arcadia Energy. Det skriver shippingavisen TradeWinds i sin nettutgave mandag.

Kravene mot Peter Bosworth og Colin Hurley, som satt som henholdsvis adm. direktør i finansdirektør i selskapet frem til 2013, beløper seg til 340 millioner dollar, tilsvarende over 3,1 milliarder kroner.

Fredriksen kjøpte Arcadia av japanske Mitsui & Co. i 2005. Han mener Peter Bosworth, mangeårig toppsjef i Arcadia-gruppen, «skummet fløten» av virksomheten i tradingselskapet ved hjelp av en separat selskapsstruktur.

Slik skal han angivelig ha sørget for at det var han selv og hans medsammensvorne som satt igjen med gevinsten fra konsernets oljehandelsaktiviteter.