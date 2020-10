Oppgangen i tørrlastratene ble kortvarig. Tirsdag ble Baltic Dry-indeksen rapportert opp 0,8 prosent, onsdag er den ned 2,1 prosent til 1.384 poeng, ifølge TDN Direkt.

Det er ratene for de største tørrlastskipene som igjen tynger. I capesize-segmentet er ratene ned 3,9 prosent, til et gjennomsnitt på 17.881 dollar pr. dag. Tirsdag var de oppe i 18.606 dollar dagen, i forrige uke oppe i 18.749. Så sent som i begynnelsen av oktober var capesize-ratene oppe i nesten 35.000 dollar.

På Oslo Børs bærer det nedover for trioen Golden Ocean Group , 2020 Bulkers og Belships . Jinhui Shipping and Transportation utmerker seg med oppgang.

Panamax mot strømmen

Panamax-segmentet er eneste med rateoppgang onsdag. Snittet på 10.364 dollar pr. dag tilsier 0,5 prosents oppgang fra tirsdag.

Innen handysize er det ratenedgang på 0,1 prosent, til et snitt på 8.759 dollar dagen, mens supramax-ratene meldes ned 0,5 prosent til 10.586 dollar pr. dag.

Historiske nivåer

Baltic Dry-indeksens historiske toppnivå er fra 20. mai 2008, da indeksen nådde 11.793 poeng.

I begynnelsen av februar 2016 bunnet Baltic Dry-indeksen ut på under 300 poeng, det laveste nivået på 30 år.