Kjell Inge Røkkes Ocean Yield gikk på milliardtap i tredje kvartal. Topplinjen holdt seg noenlunde likt som før, men bunnlinjen lakk som en sil etter store nedskrivninger.

Shippingselskapet omsatte for 25,5 millioner dollar, ned fra 25,9 millioner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet ble imidlertid svekket vesentlig til 5,9 millioner dollar. Det er en nedgang på hele 87 prosent fra fjorårets 44,3 millioner dollar.

Bunnlinjen ble svekket ytterligere etter tidligere meldte nedskrivninger på 129,4 millioner dollar knyttet til Dhirubhai-1 og Connector.

– Bokføringsverdien på oljeservicefartøyene har blitt betydelig redusert på grunn av mindre gunstige markedsutsikter som følge av lavere oljepris, sier Lars Solbakken, konsernsjef i Ocean Yield, i kvartalsrapporten.

Selskapet har også besluttet å utbetale utbytte på 0,0515 dollar per aksje – en økning på 0,15 cent fra kvartalet før – tilsvarende 0,49 kroner per aksje. Det er det 29. utbyttet på rad selskapet utbetaler kvartalsvis.

Ocean Yield opplyser også at det etter kvartalets avslutning har investert i to nye Suezmax-fartøy med 10 års-charteravtaler til Nordic American Tankers. Innkjøpsprisen endte på 44 millioner dollar per skip og ventet levering er i første halvdel av 2022.

Kjell Inge Røkke er største aksjonær i Ocean Yield gjennom Aker Capital som eier 61,65 prosent av aksjene.



Ocean Yield (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 25,5 25,9 Driftsresultat 5,9 44,3 Resultat før skatt -6,6 12 Resultat etter skatt -104,4 -63,2