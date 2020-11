OPPLYSTE VALG: – Nå har befrakterne begynt å snakke om behovet for tøffe kutt i sine utslipp. De erkjenner at de har et ansvar. Vi har verktøyet som setter dem istand til å ta opplyste valg, sier Siglar-gründer Sigmund Kyvik (t.v.), her sammen med partneren Geir Olafsen. Foto: Siglar