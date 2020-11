Nytt Odfjell-pluss

Kjemikalietankrederiet og tankterminalselskapet Odfjell SE i Bergen fikk et EBITDA-resultat på 72 millioner dollar i tredje kvartal og et nettoresultatet på 4 millioner dollar.

Fornyelser av fraktkontrakter økte med 4,5 prosent i tremånedersperioden og fortsetter ifølge selskapet den positive trenden.

– Tredje kvartal ble påvirket av sesongvariasjon og et høyt antall tørrdokkinger. Det er et utfordrende år, og vi er fornøyd med at vi klarer å levere positive resultater, sier adm. direktør Kristian Mørch.

Han sier det er oppmuntrende at rederiet fortsetter å fornye kontraktene til høyere rater.

– Vi har tatt ytterligere skritt for å konsolidere kjemikalietankmarkedet ved å etablere en ny pool som vil styrke vår plattform på en kapitaleffektiv måte, sier Mørch, som venter at fjerdekvartalsresultatene vil være i tråd med tredje kvartalstallene.

Odfjell (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 247,7 232,7 Driftsresultat 26,1 22,5 Resultat før skatt 5,1 -0,5 Resultat etter skatt 3,9 -1,1