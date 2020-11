Saftig utbytte fra tankrederi

GLADMELDING TIL AKSJONÆRER: Fra Euronav, her representert ved VPlus-skipet Europe.

GLADMELDING TIL AKSJONÆRER: Fra Euronav, her representert ved VPlus-skipet Europe. Foto: Euronav

Tankrederiet Euronav snur et tap på nesten 23 millioner dollar i tredje kvartal i fjor til et overskudd på over 46 millioner dollar i samme periode i år.

Fremgangen henger sammen med et oppsving i særlig VLCC-ratene.

Gjennomsnittlig spotrate for VLCC-flåten i tredje kvartal var 42.000 dollar pr. dag, mens den var 23.500 dollar for suezmax.



Til sammenligning var gjennomsnittlig spotrate for VLCC-flåten i tredje kvartal i fjor 25.036 dollar pr. dag, mens den var 17.121 dollar for suezmax.

Saftig utbytte

Euronav gleder aksjonærene med å betale ut 80 prosent av resultatet etter skatt (18,5 millioner dollar) i utbytte, tilsvarende ni cent pr. aksje.

Rederiet varsler også tilbakekjøp av aksjer for 18,5 millioner dollar.

For fjerde kvartal er spotratene bundet til 22.500 dollar pr. dag for 50 prosent av VLCC-flåten, mens de er bundet til 11.500 pr. dag for 45 prosent av suezmax-flåten.

Selskapet opplyser om et utfordrende marked, og peker på OPEC+-kutt, svakere etterspørsel grunnet corona, samt flere skip som har returnert til markedet etter lagringsoppdrag. Ifølge toppsjef Hugo De Stoop vil den negative trenden fortsetter gjennom vintersesongen.

