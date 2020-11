BULL: Skipsreder Herbjørn Hansson i Nordic American Tankers opererer med en flåte på 25 suezmax-skip når to nybygg inkluderes.

BULL: Skipsreder Herbjørn Hansson i Nordic American Tankers opererer med en flåte på 25 suezmax-skip når to nybygg inkluderes. Foto: Ivan Kverme

Den 28. april ble Herbjørn Hanssons Nordic American Tankers (NAT) omsatt for 7,34 dollar på New York-børsen, før en smertefull nedtur begynte. I dag står kursen i 2,91 dollar, og bare de tre seneste månedene er avkastningen på minus 32 prosent.

Herbjørn Hansson er kjent for å kommunisere tett med sine aksjonærer gjennom aksjonærbrev. Fredag var skipsrederen igjen ute med et nytt brev for å berolige aksjonærene og dele sine tanker om tankmarkedet:

«Vi mottar mange kommentarer og spørsmål angående markedet for våre suezmaxere. NAT er i en positiv utviklingsfase. Det har vært en viss ro i markedet den siste tiden, noe vi betrakter som et kortsiktig fenomen», skriver Hansson, og fortsetter:

«Et selskap kan gå tre veier: sidelengs, nedover eller oppover. NAT er på vei oppover».

Prioriteter utbytte

Skipsrederen trekker frem at tredjekvartalstallene til Nordic American Tankers fremlegges 16. november.

«Utbytte er en prioritet, men det gjenspeiler inntjeningen, som den alltid har gjort».

Nordic American Tankers konsentrerer seg om eierskap i og drift av råoljetankskip i suezmax-klassen og har en flåte på 25 slike fartøyer når to nybygg inkluderes.



Nylig ble det kjent at selskapet har inngått en At-The-Market Issuance Agreement» (ATM) med den amerikanske investeringsbanken B. Riley. Hvis avtalen utnyttes fullt ut på betyr det utstedelse av vel 19 millioner nye aksjer.