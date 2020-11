Stolt Tankers med joint venture

Stolt Tankers inngår et joint venture med John T. Essberger Group for drift av deres kombinerte kjemikalietankerflåte i Europa. Det opplyser selskapet gjennom en melding mandag.

Fra 1. januar 2021 vil joint venture-selskapet, som blir kalt E&S Tankers, ha en samlet flåte på 48 kjemikalietankere i størrelser fra 2.800 til 11.300 dødvekttonn. Ifølge pressemeldingen vil Essberger bidra med 34 fartøy.

Flåten skal operere i i Europa, og da spesielt innenfor Østersjøen, Middelhavet og Nordvest-Europa. Hovedkvarteret vil ligge i Hamburg i Tyskland.

Sjefen for Stolt Tankers, Lucas Vos, sier i pressemeldingen at de forventer at samarbeidet vil gi store kostnadsbesparelser, mens adm. direktør hos John T. Essberger Group, Jan Egehøj, vil gjøre det mulig for selskapet å investere i fremtiden.