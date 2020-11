Inntektene falt med 27 prosent for Wallenius Wilhemsen

Live webcast fra presentasjonen onsdag kl. 8:15

Bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen fikk et resultat på 4 millioner dollar før skatt i tredje kvartal, mot pluss 22 millioner dollar i tremånedersperioden juli-september i fjor.

Driftsinntektene i perioden kom inn på 697 millioner dollar. De var stipulert til 718 millioner dollar, ifølge Bloombergs konsensusestimater. 697 millioner dollar i omsetning er en nedgang på 27 prosent fra 954 millioner i samme kvartal i fjor.

Konsensusestimater fra analytikerne som følger selskapet viste ifølge Bloomberg forventninger om et nettoresultat i tredje kvartal på 22 millioner dollar, et driftsresultat på 13 millioner dollar og et justert EBITDA-resultat på 125 millioner dollar. Sannheten ble et driftsresultat på 40 millioner dollar, og et justert EBITDA-resultat på 152 millioner dollar.

Siden årsskiftet er aksjen nå ned beskjedne 0,55 prosent.

Flere analytikere har kjøpsanbefalinger på Wallenius Wilhelmsen. En av dem som lenge var negative til aksjen var Kepler Cheuvreux' Petter Haugen, som spådde Wallenius Wilhelmsen-aksjen i 4 kroner. Han snudde i slutten av oktober og oppgraderte da kursmålet til 23 kroner.

«Jeg trodde bilvolumene skulle slite i årevis, men det tok bare noen måneder», sa Haugen til Finansavisen 28. oktober.

«I etterpåklokskapens lys burde jeg selvsagt ha oppgradert aksjen for lenge siden, men jeg trodde markedet skulle slite lenger», sa analytikeren.

Wallenius Wilhelmsen ble hardt rammet av coronakrisen fordi bilsalget verden over stupte samtidig som flere bilfabrikkene reduserte eller midlertidig stengte ned produksjonen. I tillegg til at lastevolumet sank kraftig, falt inntektene knyttet til selskapets landbaserte operasjoner.

En tilnærmet halvering av volumet av nye biler som ble transportert med rederiets bilskipsflåte i andre kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor ga svake regnskapstall for Wallenius Wilhelmsen i perioden april-juni. Nå peker pilene opp igjen.

Selskapet har sin kvartalspresentasjon onsdag morgen.

Wallenius Wilhelmsen (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 697 954 Driftsresultat 40 94 Resultat før skatt 4 22 Resultat etter skatt 4 36