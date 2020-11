Venter kraftig resultatfall i tredje kvartal

BW LPG ventes å legge frem et driftsresultat på 33 millioner dollar av time charter-inntekter på 107 millioner dollar for tredje kvartal 2020, ifølge TDN Direkt. I andre kvartal, som var et godt kvartal for selskapet, endte driftsresultatet på 70,7 millioner dollar.

I samme periode i 2019 endte inntektene fra time charter-kontrakter på 185 millioner dollar, og EBIT endte på 128 millioner.

EBITDA estimeres til 71 millioner dollar – halvparten av fjorårets EBITDA på 149 millioner – mens nettoresultatet ventes å bli 23 millioner dollar.

Det er en nedgang på hele 63 prosent på bunnlinjen fra andre kvartal, da selskapet rapporterte et resultat etter skatt på 62,1 millioner dollar. I tilsvarende periode i fjor kom resultatet inn på 117 millioner dollar – det høyeste kvartalsresultatet noensinne for shippingselskapet.

Til tross for at det er ventet nedgang har fem av seks analytikerne kjøpsanbefaling, mens én har hold-anbefaling. Gjennomsnittlig kursmål er 57,2 kroner, varierende mellom 43 og 79 kroner. I skrivende stund handles aksjen til 43,96 kroner, hvilket et gir en snittoppside på 30 prosent.

Hittil i år er aksjen ned 40,5 prosent, men de siste tre månedene har skipene fått vind i seilene og klatret 21 prosent på Oslo Børs.

BW LPG offentliggjør rapporten for tredje kvartal 2020 fredag 13. november rundt klokken 08.00 og selskapet vil holde en webcast klokken 14.00.