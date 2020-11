Meglerhus: Aksjen kan stige 70 prosent

KJØP: Norne Securities venter kursoppgang for Odfjell-sjef Kristian Mørch.

KJØP: Norne Securities venter kursoppgang for Odfjell-sjef Kristian Mørch. Foto: Odfjell SE

Torsdag i forrige uke presenterte Odfjell sine tredjekvartalstall. Selskapet leverte et nytt kvartal med positive resultater til tross for et sesongmessig svakere marked hvor coronaviruset har fått en del oppmerksomhet.

Norne Securities beskriver tallene som solide og understreker at de var i tråd med meglerhusets forventninger. Meglerhuset foretar kun små justeringer og gjentar sin kjøpsanbefaling og kursmål på 40 kroner.

Odfjell-sjef Kristian Mørch innrømmet i rapporten at det har vært et utfordrende år, og han var godt fornøyd med å levere positive resultater i kvartalet. Han forventer at fjerdekvartalsresultatet vil være i tråd med tredjekvartalsresultatet.

Odfjell har etablert en ny pool av seks IMO2-kjemikalietankskip. Selskapet planlegger å innlemme flere skip i denne poolen fremover.

Samme dag som kvartalstallene ble presentert klatret aksjen 0,9 prosent til 22,30 kroner. Tirsdag omsettes aksjen for 23,50 kroner, opp 1,3 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på litt over 1,4 milliarder kroner.

For at kursmålet skal innfris må aksjen 70 stige prosent. Hittil i år har aksjen falt 11 prosent.