Belships økte topplinjen fra 31,7 millioner dollar i fjor til 43,3 millioner i år. Likevel sørget en dobling i utgifter relatert til time charter-kontrakter for at driftsresultatet ble svekket. EBIT endte på minus 1,1 millioner dollar, mot 3,7 i pluss i fjor.

Resultat etter skatt ble også svekket til et tap på 4,2 millioner dollar, mot et overskudd på 349.000 dollar i fjor.

Selskapet rapporterer at 75 prosent av de resterende dagene i 2020 er booket til en snittrate på 9.000 dollar per dag.

Selskapet har havnet noe under snittratene for tørrlastindeksen dette kvartalet. I gjennomsnitt hentet selskapet ut 9.067 dollar per dag, mot 9.435 dollar per dag som var snittet for Supramax ifølge Baltic Dry-indeksen.

Siste tolv måneder har selskapet imidlertid overgått tørrlastratene med 19 prosent og fått 9.263 dollar per skip per dag, mot 7.783 i snitt for Supramax-skipene.

Ordreboken for 2021 tilsier 25 prosent lavere aktivitet enn i år med 115 skip planlagt for levering mot 150 i år.