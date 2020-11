Wallenius Wilhelmsen la frem tall for tredje kvartal tirsdag kveld, som viste at driftsresultatet over halverte seg til 40 millioner dollar fra 94 millioner dollar i samme periode åre før.

Inntektene ble redusert med 27 prosent fra 954 millioner i samme kvartal i fjor til 697 millioner i år. Estimatet lå på 718 millioner ifølge Bloomberg.

Pareto Securities skriver imidlertid i en oppdatering at tallene var bedre enn ventet og peker spesielt på at landbaserte operasjoner drar opp resultatet.

Meglerhuset peker på at det på forhånd var ventet et negativt resultat etter skatt i området 20-30 millioner dollar og at nettoresultatet på 5 millioner dollar betyr at fjerdekvartalsestimater skal opp.

ABG Sundal Collier trekker frem i sin analyse at guidingen for fjerde kvartal er positiv, men stiller spørsmålstegn ved om kostnadsreduksjonene i kvartalet skjuler svakere lønnsomhet i ocean-segmentet.

«Spørsmålet til ledelsen er om prispresset vil fortsette å eskalere fremover», skriver meglerhuset i rapporten. ABG opprettholder en kjøpsanbefaling og kursmål 20 kroner pr aksje.

Pareto har i dag en kjøpsanbefaling og kursmål 23 kroner, men forventer å øke dette. Aksjen handles i dag til kurs 22,10 kroner, hvilket ikke gir aksjen noen nevneverdig oppside fra Paretos ståsted.