Bilskipsrederi ser svakere produksjon

Wallenius Wilhelmsen ser svakere produksjon innen lette kjøretøy fra fjerde kvartal og inn i 2021.

Det sa konsernsjef Craig Jasienski i Wallenius Wilhelmsen under selskapets tredjekvartalspresentasjon onsdag, ifølge TDN Direkt.

Han pekte på at nedgangen i produksjonen i andrekvartal var større enn nedgangen i etterspørsel, noe som har ført til at leverandører har måttet selge unna eksisterende lager.

– Det vi ser i tredje kvartal er at produsenter jobber hardt for å møte etterspørselen, men også for å bygge opp lager igjen. En overskuddsproduksjon sammenlignet med faktisk etterspørsel som har skjedd i tredjekvartal og som sannsynligvis vil vedvare inn i fjerdekvartal, sa Jasienski under presentasjonen, ifølge nyhetsbyrået.

– Denne overskuddsproduksjonen resulterer i mer volum for oss i disse kvartalene, men det betyr at på et tidspunkt må produksjonen komme ned for å gjenspeile faktisk etterspørsel.

I presentasjonen viser selskapet til at de ser etterspørsel å være 10-12 prosent lavere i 2021 enn i 2019.

Konsernsjefen påpekte ifølge TDN Direkt at det man ser i tredje og fjerde kvartal ikke nødvendigvis oversetter til faktisk underliggende volumer i starten av 2021.