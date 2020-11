Containermangel sender ratene til værs

KINA I FOKUS: Her et containerskip tilhørende den danske giganten A.P. Møller-Mærsk.

En kombinasjon av sterk etterspørsel og mangel på 40-fots containere har bragt prisene på frakt av varer fra Kina kraftig opp de seneste ukene, og før helgen ble spotprisene for containerfrakt fra Kina notert til det høyeste nivået siden 2010, melder Ritzau Finans.

Dessuten har rateindeksen Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), som indikerer spotratene for containerfrakt fra Shanghai til destinasjoner verden rundt, nådd det høyeste nivået siden indeksen ble etablert i oktober 2009, ifølge nyhetsbyrået, som viser til shippinganalysehuset Alphaliner.

En øverste prioritet for shippingbransjen nå skal være å få tomme containere tilbake til Kina.

Fra bransjeorganisasjonen Specialty Soya and Grain Alliance heter det at shippinggiganten Hapag-Lloyd har besluttet å droppe frakt av amerikanske landbruksprodukter i overskuelig fremtid for å få containerskipene tilbake til Asia så raskt som mulig, slik at disse kan sende varer tilbake til USA med nåværende ratenivåer.