Ukens nedgang for tørrlastindeksen Baltic Dry tiltar, og den har nå nådd det laveste nivået siden 16. juni. Etter et mindre fall tirsdag, er indeksen onsdag ned 4,9 prosent til 1.141 poeng, melder TDN Direkt og viser til The Baltic Exchange.

På det høyeste i år har indeksen vært oppe i 2.097 poeng. Det skjedde tidlig i forrige måned. På det laveste har den imidlertid vært helt nede i 393 poeng, som inntraff i mai.

Størst fall for de største

Ratefallet er størst for de største tørrlastskipene: I capesize-segmentet er nedgangen på 9,5 prosent til en gjennomsnittlig dagrate på 13.379 dollar, også dette det laveste nivået siden midten av juni.

Innen panamax-segmentet rapporteres snittraten ned 0,5 prosent til 9.152 dollar pr. dag, det laveste nivået siden slutten av juli.

Supramax-ratene er ned 0,6 prosent til 9.707 dollar pr. dag, det laveste siden 11. august.

Kun innen handysize-segmentet er det oppgang å melde om onsdag. Her rapporteres snittraten opp 0,2 prosent til 8.543 dollar pr. dag.

Oslo Børs

På Oslo Børs er reaksjonene blant tørrlastaksjene disse:

Golden Ocean Group faller.

faller. Belships er uendret.

er uendret. Jinhui Shipping and Transportation stiger noe.

stiger noe. 2020 Bulkers handles ned.

Baltic Dry-indeksens historiske toppnivå er forøvrig fra 20. mai 2008, da indeksen nådde 11.793 poeng. I begynnelsen av februar 2016 bunnet Baltic Dry-indeksen ut på under 300 poeng, det laveste nivået på 30 år.