Kjøpsanbefaling droppet etter kvartalstallene

DNB SIER KJØP: DNB Markets opplyser torsdag at meglerhuset fortsatt liker investeringscaset i Wallenius Wilhelmsen. Her bilskipet «Porgy». Foto: Bloomberg

Bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen offentliggjorde tirsdag kveld regnskap og rapport for tredje kvartal.

I ettertid har Pareto Securities omtalt tallene som bedre enn ventet og varslet høyere estimater for fjerde kvartal.

Torsdag har meglerhusene ABG Sundal Collier og DNB Markets fulgt opp med oppdateringer om Wallenius Wilhelmsen, ifølge TDN Direkt.

ABG har nedgradert aksjen fra kjøpsanbefaling til hold, men beholdt kursmålet på 20 kroner.

DNB har opprettholdt kjøpsanbefalingen og et kursmål på 31 kroner.

Wallenius Wilhelmsen-aksjen handles torsdag ettermiddag rundt 20 kroner.

Usikre utsikter

Ifølge TDN Direkt peker ABG Sundal Collier på at innhentingen av volum vil flate ut. Selv har Wallenius Wilhelmsen guidet at volumene neste år vil være 10 prosent lavere enn hva de var i fjor.

Meglerhuset trekker også frem at selv om Wallenius Wilhelmsen har kuttet kostnadene, så vil disse trolig øke igjen. Dette, i kombinasjon med overskudd av skip i markedet, ventes å presse rederiets lønnsomhet, og utsiktene er usikre, er ABGs vurdering.

DNB Markets' vurdering er at de fortsatt liker investeringscaset. Dette til tross for kursoppgangen den seneste tiden, og til tross for at rederiets ledelse stadig understreker usikkerheten rundt fremtiden.



Wallenius Wilhelmsen-aksjen har steget nær 30 prosent den seneste måneden, og mer enn 50 prosent de seneste tre månedene. Tidligere i år har den vært helt nede i 7,58 kroner, all-time low for aksjen.