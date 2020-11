Kraftig resultatfall

BW LPG leverte et tredje kvartal meget nær det analytikerne forventet. Omsetningen ble tilnærmet halvert fra 185 millioner dollar i fjor til 101 millioner i år.

Driftsresultatet fikk seg en real knekk og ble redusert til 32,5 millioner dollar, fra 128 millioner i fjor. Det fikk også konsekvenser for bunnlinjen som endte på 24,6 millioner dollar – ned fra 117 millioner i samme periode i 2019.

Tredje kvartal i fjor var selskapets beste kvartal noensinne, men overskuddet har likevel falt markant.

TCE-inntektene var 102 millioner dollar i kvartalet, mot 185 i fjor. Det var noe underforventningen på 107 millioner dollar. Selskapet hentet inn fraktrater på 26.800 dollar i snitt per dag med 94 prosents flåteutnyttelse. Shippingselskapet vil også utbetale utbytte på 0,15 dollar per aksje.

Optimistisk

BW LPG er optimistisk for VLGC-fraktmarkedet for fjerde kvartal og har oppgradert deres syn for 2021, og er nå forsiktig optimistiske for 2021 under dagens olje- og gassprismiljø.

Selskapet påpeker at amerikansk LPG-produksjon er ventet å falle i 2021, men mindre enn først ventet. Den vil fortsette å være sensitiv til oljeprisen, men har vist seg å være motstandsdyktig i det lavere oljeprissjiktet.

«VLGC-markedet er sterkt og støttet av motstandsdyktig LPG-eksport ut av USA og innhenting i LPG-eksport fra Midtøsten», skriver selskapet.

Til tross for nedgangen hadde fem av seks analytikerne kjøpsanbefaling på aksjen, mens én hadde hold-anbefaling. Gjennomsnittlig kursmål er 57,20 kroner, varierende mellom 43 og 79 kroner. I skrivende stund handles aksjen til 43,92 kroner, hvilket et gir en snittoppside på 30 prosent.

Les hele kvartalsrapporten her.

BW LPG (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 101 185 Driftsresultat 32,5 128 Resultat før skatt 24,7 118 Resultat etter skatt 24,6 117