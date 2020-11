Stove selger skip

Ifølge skipsmeglere har Kristin Tidemand og Caroline Figenschou Tidemand i Stove-gruppen solgt tørrlastskipet «Stove Caledonia» for 12,2 millioner dollar, tilsvarende 112 millioner kroner.

Salget er kombinert med en avtale om at Stove Shipping leier 58.000-tonneren tilbake for en periode på tre til fem år.

Christian Andersen i Stove-gruppen bekrefter salget men sier at prisen ligger litt høyere enn det som er rapportert. Salgsprisen reflekterer at skipet ble dokket tidlig i første kvartal og at rensesystem for ballastvann ble installert.

Planen er at skipet skal leveres til den nye eieren tidlig i desember. «Stove Caledonia» har vært i Stove-gruppens eie siden 2014 da det ble kjøpt fra japanske Nippon Yusen Kaisha som «Pacific Irma» for 27,3 millioner dollar.

Stove-rederiene eier fortsatt bulkcarrierne «Stove Ocean», «Stove Friend» og «Stove Tide» etter at «Stove Phoenix» ble solgt for vel et år siden. I 2016 solgte Stove søsterskipene «Stove Campbell», «Stove Trader», «Stove Tradition» og «Stove Transport».