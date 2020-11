Økte inntekter og hopp i nettoresultatet

Flex LNG hadde driftsinntekter på 33,1 millioner dollar i tredje kvartal, sammenlignet med 25,9 millioner i samme periode i fjor. Nettoresultatet endte på 3,8 millioner dollar, en solid oppgang fra 0,5 millioner i tredje kvartal i fjor.

Gjennomsnittlig TCE lå på 46.569 dollar pr. dag i tredje kvartal, mot 46.588 dollar i andre kvartal 2020.

I juli tok selskapet over skipet Flex Aurora, som begynte på en 11 måneder fast charter, og i august tok det over Flex Artemis, som startet et langsiktig charter til Clearlake Shipping. I september ble Flex Resolute tatt inn i skipsporteføljen og startet på en 11 måneder lang fast charter.

«I løpet av høsten har både gass- og fraktmarkedene kommet seg og vi forventer at TCE vil økte til 70- 75.000 dollar pr. dag i fjerde kvartal», uttaler Øystein M. Kalleklev, adm, direktør i Flex LNG, i en børsmelding.

Resultat pr. aksje endte på 0,07 dollar for kvartalet, mot 0,01 dollar i samme periode i fjor. Styret har sagt ja til et utbytte på 0,10 dollar pr. aksje for tredje kvartal.

Les hele kvartalsrapporten her.

FLEX LNG (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 33,1 29,8 Driftsresultat 11,2 14,1 Resultat før skatt 3,9 0,5 Resultat etter skatt 3,8 0,5