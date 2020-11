Pareto Securities: – Det var en positiv overraskelse

Tirsdag morgen presenterte Flex LNG sine tredjekvartalstall. Selskapet hadde driftsinntekter på 33,1 millioner dollar, sammenlignet med 25,9 millioner dollar i samme periode i fjor. Nettoresultatet endte på 3,8 millioner dollar, en solid oppgang fra 0,5 millioner dollar i tredje kvartal 2019.

Selskapet besluttet et utbytte på 0,1 dollar pr. aksje for kvartalet.

Ifølge TDN Direkt skriver Pareto Securities i en oppdatering at tallene viser hvordan Flex LNG vil dra nytte av sin lavkostflåte når selskapet er fullinvestert. Selskapet venter snart leveranse av ytterligere tre nybygg.

Kvartalstallene var på linje med forventningene. Samtidig understreker meglerhuset at gjeninnføringen av utbytte var en positiv overraskelse. Analytikeren er også fornøyd med at selskapets guiding var bedre enn ventet, og forventer at dagens rater på over 100.000 dollar pr. dag også vil slå positivt inn på første kvartal 2021.

Tirsdag omsettes aksjen for 65,05 kroner, opp 0,6 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 3,5 milliarder kroner. Hittil i år har aksjen falt 27 prosent.