Venter lavere utbytte fra Fredriksen-selskap

Golden Ocean, som er dominert av John Fredriksen, kommer med tall for tredje kvartal førstkommende torsdag. I forkant estimerer analytikerne at selskapet vil vise til T/C-inntekter på 121 millioner dollar, ned fra 162 millioner dollar samme tid i fjor, ifølge TDN Direkt.

Det ventes en EBITDA på 61 millioner dollar, 16 millioner lavere enn i fjor. Driftsresultatet spås å bli 34 millioner, 19 millioner ned fra samme periode sist år.

Resultat etter skatt for Golden Ocean er ventet å komme inn på 21 millioner, en nedtur fra 37 millioner i fjorårets tredje kvartal. Analytikerne spår et resultat pr. aksje på 0,14 dollar. Det ventes at utbytte faller fra 0,15 til 0,06 dollar pr. aksje.

Blant meglerhusene som opererer med anbefaling, sier samtlige fire kjøp. Kursmålet er i snitt 54,80 kroner. Det betyr at analytikerne ser en stor oppside. Aksjen stengte tirsdag ned 2,38 prosent til 33,62 kroner på Oslo Børs. Golden Ocean har falt 34 prosent siden nyttår.

Deltagere: Cleaves Securities, Danske Bank Markets, DNB Markets, Fearnley Securities og Kepler Cheuvreux.