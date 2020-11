Opprettholder utbytte etter brukbart kvartal

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Klaveness Combination Carriers leverte driftsinntekter på 36,2 millioner dollar i tredje kvartal, mot 34,5 millioner dollar i samme periode i fjor. Nettoresultatet sank med 0,2 millioner dollar, til 1,3 millioner, sammenlignet med fjoråret.

KCC hadde i perioden en flåte med 14 kombinasjonsskip på sjøen, samt 3 nybygg under konstruksjon, som er bygget for å kombinere tank og tørrlast.

– Vi hadde høy effektivitet i kombinasjonsskipene våre, som minimerer ballasten mellom tank og tørrlast og skaper en vinn-vinn-løsning for kundene våre, uttaler Engebret Dahm, adm. direktør i Klaveness Combination Carriers i en børsmelding.

Dahm legger til at med tanke på det svake tankmarkedet, docking av to skip og negative effekter fra pandemien, så er han fornøyd med kvartalet sett under ett.

Gjennomsnittlig TCE for tredje kvartal lå på 20.310 dollar pr. dag, mot 18.127 dollar i samme periode i fjor. I Andre kvartal i år lå den på 23.679 dollar pr. dag.

Selskapet opprettholder utbytteutbetalinger på 0,03 dollar pr. aksje for tredje kvartal.

Les hele kvartalsrapporten her.