Omtrent som ventet fra Höegh LNG

Shippingselskapet hadde inntekter på 81,2 millioner dollar, en million lavere enn samme tid i fjor, men ifølge TDN Direkt er det over analytikernes forventning på 80 millioner.

EBITDA kom inn på 53 millioner dollar, ned fra 56 millioner samme periode sist år og 2 millioner svakere enn analytikernes spådommer. Analytikerne spådde et driftsresultat på 28 millioner dollar, men sannheten ble 25 millioner. Det er fire millioner lavere enn i fjor.

Resultat før skatt falt fra 5,4 millioner i pluss til 0,8 millioner i minus. Resultat etter skatt ble negativt med 2,6 millioner dollar. I tredje kvartal i fjor gikk Höegh LNG 3,2 millioner i pluss.

Hittil i år har Höegh LNG gått 0,6 millioner dollar i minus. Etter ni måneder i fjor var det et overskudd på 4,1 millioner dollar.

Selskapet advarer om at fjerde kvartal vil bli påvirket av at «Höegh Esperanza» vil gå i såkalt FRSU-modus i rundt to måneder.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Hoegh LNG Holdings (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 81,2 82,2 Driftsresultat 25 29,2 Resultat før skatt -0,8 5,4 Resultat etter skatt -2,6 3,2