Sunnmøringer går for hydrogen

NYTT SELSKAP: Havyard Group og konsernsjef Gunnar Larsen har sitt komplette hydrogensystem for skip klart i 2021. Foto: Havyard

Havyards komplette hydrogensystem for skip er klart i 2021, og konsernet oppretter nå et eget selskap for å møte markedets etterspørsel etter løsningen som gjør at også større skip kan seile lengre avstander med nullutslipp, skriver Fosnavåg-baserte Havyard Group i en pressemelding torsdag.

Det nye selskapet får navnet Havyard Hydrogen AS.

Etableringen skjer etter at Havyard-konsernet i flere år har arbeidet med forskning og utvikling for hydrogendrift av større fartøy, blant annet gjennom et Pilot E-prosjekt.

– Skalerbart

Kristian Osnes fra Havyards forsknings- og utviklingsavdeling blir daglig leder.

– Nå kan vi tilby et system med 3,2 MW brenselcelle. Dette gjør det mulig for større fartøy å seile utslippsfritt over lengre avstander. Samtidig er systemet skalerbart og kan brukes både på større og mindre skip, sier han i en kommentar.

Konsernsjef i Havyard Group, Gunnar Larsen, viser til målsetningen fra norske myndigheter og IMO om minst å halvere utslippene fra sjøfart krever nullutslipp fra mange skip.

– Vi merker nå en økende interesse fra markedet for hydrogen. Denne energiformen gir nullutslipp, samtidig som den er den mest teknologimodne for større skip som skal seile over lengre avstander, sier han.

