Bedre enn ventet

Rederiet mener konsentrasjonen om eierskap og drift av store skip i capesize-klassen - fartøyer på rundt 180.000 dødvekttonn - er en viktig suksessfaktor.

Mens selskapet tapte 41,3 millioner dollar i andre kvartal, leverte det et overskudd på 39,1 millioner dollar i perioden juli-september.

Snittinntjeningen pr. skip pr. dag endte på 17.912 dollar, det dobbelte av hva som ble oppnådd i perioden april-juni.

Ifølge Clarksons Platou Securities er gjennomsnittsinntjeningen for capesize-carriere hittil i år 13.000 dollar dagen, mens den for panamax-skip ligger på 9.600 dollar. Dagens spotmarked er til sammenligning på henholdsvis 11.700 og 11.300 dollar pr. skip pr. dag.

Venter med utbytte

Til tross for fremgangen med et resultat på 0,27 dollar pr. aksje velger styret ikke å utbetale noe utbytte.

Det gjentar at Golden Ocean ønsker å betale dividende, men avstår fra dette nå på grunn av usikkerheten om utviklingen den nærmeste tiden fremover, blant annet som følge av covid-19-situasjonen i verden.

Golden Ocean har refinansiert et flåtelån på 425 millioner dollar som forfalt tidllig neste år og oppnådd forbedrede betingelser i et nytt lån på 304 millioner dollar.

Ifølge selskapet senkes nødvendighetsraten for de 14 capesize-skipene som omfattes av låneavtalen med cirka 1.000 dollar pr. dag.

Med de kontraktene som er inngått så langt er 73 prosent av rederiets capesize-flåte sikret en timecharter-inntjening på 21.750 dollar pr. skip pr. dag i fjerde kvartal. For panamax-flåten er den tilsvarende kontraktsdekningen 82 prosent og raten 12.750 dollar dagen.

Samtidig varsles det at svakere spotrater og ballastdager vil gjøre at snittraten for perioden oktober-desember under ett vil ligge lavere enn dette.

– Strategisk fordel

Golden Ocean-sjefen Ulrik Uhrenfeldt Andersen er svært godt fornøyd med tredjekvartalstallene, som han mener demonstrerer betydningen av den strategiske fordelen av å konsentrere seg om større bulkcarriere.

– På grunn av størrelsen, flåtesammensetningen og gode kommersielle beslutninger om befraktningen var vi godt posisjonert til å nyttiggjøre oss styrken både i kontrakts- og spotmarkedene da ratene begynte å stige, sier han.