Opprettholder utbyttet

Regnskapet for tremånedersperioden juli-september viser et tap på 6,6 millioner dollar før og 4,5 millioner dollar etter skatt. Det skyldes ekstraordinære kostnader på 9,2 millioner dollar i forbindelse med refinansiering av obligasjonsgjelden. Justert for dette ender American Shipping Companys kvartalsresultat i pluss med 4,6 millioner dollar.

– Vi er svært fornøyd med refinansieringen av både bank- og obligasjonsgjeld i april og juni, sier adm. direktør Pål Lothe Magnussen.

– Vi har nå ingen gjeldsforfall før 2025. Det gir oss god stabilitet fremover med forbedret kontantstrøm, sier han.

Rentekutt

I april ble 305 millioner dollar i bankgjeld refinansiert med totalt syv banker. Det sparer selskapet for 10 millioner dollar i årlige rentekostnader, ifølge Clarksons Platou Securities.

Vel to måneder senere ble et obligasjonslån på 220 millioner dollar, som opprinnelig ikke forfalt før i februar 2022, refinansiert gjennom utstedelse av et nytt fem-årig lån på 200 millioner dollar.

Refinansieringen gjør at American Shipping Company kutter de årlige rentekostnadene med rundt 15 millioner dollar. Dermed øker den frie kontantstrømmen til det Kjell Inge Røkke-kontrollerte produkttankrederiet.

Opp på børsen

I motsetning til flere andre tankrederier har aksjekursen i American Shipping Company steget siden årsskiftet.

Torsdag sluttet aksjen på 30,80 kroner, marginalt ned fra dagen før, men opp 2,09 prosent siden årsskiftet. I tidlig handel fredag var den opp 1,79 prosent til 31,35 kroner. Det gir selskapet en børsverdi på 1,9 milliarder kroner.

Ved kurs på 31 kroner tilsvarer et kvartalsutbytte på dagens nivå og med fredagens vekslingskurs mellom dollar og kroner en direkteavkastning på 11,66 prosent.

American Shipping Company (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 22,2 22,1 Driftsresultat 12,9 13 Resultat før skatt -6,6 3,1 Resultat etter skatt -4,5 2,9