Slet med inntjeningen

Awilco LNG leverte svake tall for tremånedersperioden juli-september og i tidlig handel på børsen fredag var aksjen ned 5,6 prosent til 1,18 kroner,

Utnyttelsesgraden for flåten var 99 prosent, men det hjalp lite på driftsresultatet som endte på minus 3,6 millioner dollar sammenlignet med 4,1 millioner dollar i pluss på samme tid i fjor. Deler av dette skyldes imidlertid en forskyvning av inntektene fra tredje til fjerde kvartal på grunn av regnskapsreglene.

Bunnlinjen fikk seg en dipp og endte på minus 6,5 millioner dollar, mot 1,1 millioner dollar i tap på samme tid i fjor.

Corona-nedtur

– På forhånd hadde 2020 alle tegn til å bli et svært godt år for LNG-transport. Dessverre ble andre og tredje kvartal sterkt påvirket av coronapandemien med nesten 200 kansellerte laster bare fra USA, sier Awilco LNG-sjefen Jon Skule Storheill til Finansavisen.

– Det har naturlig nok gått utover inntjeningen til våre skip som drives i spotmarkedet, sier Storheill.

Håpet er at etterspørselen skal holde seg sterk i tiden fremover.

– Når Asia nå har fått bedre kontroll på pandemien har også etterspørselen tatt seg opp og ratene har fulgt etter. Dersom La Ninja-effekten slår til er etterspørselen ventet å holde seg sterk gjennom vinteren, sier han.

LNG-tankeren «WilForce» går om kort tid inn på en 90 dagers timecharterkontrakt til en rate på 80.000 dollar pr. dag. Fra før av opererer «WilPride» på en 110 dagers-avtale som utløper i januar.

Leasingavtale

Selskapet skriver i rapporten at det «ser et sterkt marked som er ventet å bedre de finansielle resultatene i nær fremtid».

De to gasstankerne er finansiert via CCB Financial Leasing Co. Awilco LNG har unntak fra noen av bestemmelsene i den kombinerte salgs- og leieavtalen frem til 31. desember og har nå en dialog om en mulig videreføring av denne ordningen.

Bakgrunnen for unntakene og dialogen med leasingselskapet er markedssituasjonen med ettervirkningene av en svak sommer og høst og de negative effektene av coronapandemien.

På børsen har Awilco LNG-aksjen falt drøye 60 prosent hittil i år, marginalt mer enn Höegh LNG.

Flex LNG er ned 22 prosent basert på aksjekursen i 11-tiden fredag formiddag.