Høyner i rederi etter India-kontrakt

SEB oppjusterer kursmålet på Höegh LNG fra 11 til 16 kroner og opprettholder sin hold-anbefaling, går det ifølge TDN Direkt frem av en analyse fredag.

Rederiet, som har slitt i motvind i mange år , kunne i går meddele markedet om en bindende avtale om å levere en FSRU (floating storage & regasification unit) til indiske H-Energy fra så tidlig som i første kvartal 2021.

Den endelige avtalen går over ti år, med årlige opsjoner for terminering etter år fem

Meglerhuset mener ifølge nyhetsbyrået at denne kontrakten er oppløftende for estimatene, i tillegg til positive oppdateringer fra et prosjekt i Australia, og løfter derfor sine estimater for 2021 og 2022.

Höegh LNG falt i går 1,8 prosent til 13,10 kroner på Oslo Børs.