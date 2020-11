Ser enda litt penere oppside i Fredriksen-rederi

Golden Ocean overrasket torsdag positivt med sin rapport for tredje kvartal, og kunne også opplyse om refinansiering av en kredittfasilitet på 425 millioner dollar.

Refinansieringen reduserer «cash break even» for de 14 tilknyttede skipene med over 1.000 dollar dagen.

Har første forfall i 2023

DNB Markets skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering fredag at refinansieringen betyr at Golden Ocean ikke har noe gjeld som forfaller før i 2023.

Lavere kullimport fra Kina har tynget tørrbulkratene. Meglerhuset tror derimot at aktiviteten vil stige, og støtter seg på at kvoter blir rullet over til 2021, samt bedre utsikter for brasiliansk jernmalm.

Pareto Securities skriver ifølge nyhetsbyrået i en oppdatering torsdag kveld at Golden Oceans resultater var drevet frem av lavere rentekostnader og positive effekter på derivater, og hever sine estimater på en bedre guiding enn ventet for fjerde kvartal.

Ser 45 prosent oppside

Både DNB Markets og Pareto har kjøpsanbefaling på aksjen. Begge har oppjustert kursmålene sine med én krone, til henholdsvis 53 og 42 kroner.

Golden Ocean stiger 4,5 prosent til 36,50 kroner på Oslo Børs fredag ettermiddag.

DNB Markets og Pareto ser dermed en oppside i aksjen på henholdsvis 45 og 15 prosent fra dagens nivåer.