Får nye lettelser i avtale med kinesisk leasingselskap

Awilco LNGs to 2013-bygde skip «WilForce» og «WilPride» er finansiert via en salgs- og tilbakeleieavtale med kinesiske CCB Financial Leasing Co., som ble inngått i januar.

På grunn av det corona-svekkede markedet ble det i juni innvilget lettelser i avtalevilkårene ut 2020. Det innebar blant annet at cash-kravet ble senket fra 10 til 2 millioner dollar.

Ved utløpet av tredje kvartal var kontantbeholdningen 8 millioner dollar. Det ble derfor opplyst i kvartalsrapporten fredag at det pågikk samtaler om en forlengelse av lettelsene.

«Dialogen er god og jeg tror og håper vi finner en fornuftig løsning for alle parter», sa konsernsjef Jon Skule Storheill i Awilco LNG til Finansavisen søndag.

Mandag er ytterligere seks måneder med lettelser i boks, ifølge en børsmelding.

Forlengelsen er betinget av at det ikke betales utbytte så lenge kontantbeholdningen er lavere enn 20 millioner dollar.