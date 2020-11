Pareto tror ikke på kursoppgang med det første

HOLD: Pareto Securities venter ikke kursoppgang for Ocean Yield-sjef Lars Solbakken.

Foto: Iván Kverme

I begynnelsen av november presenterte Ocean Yield sine tredjekvartalstall. Selskapet omsatte for 25,5 millioner dollar, ned fra 25,9 millioner i samme periode i fjor mens driftsresultatet endte på 5,9 millioner dollar, ned fra fjorårets 44,3 millioner dollar.

Bunnlinjen ble svekket ytterligere etter nedskrivninger på 129,4 millioner dollar knyttet FPSO-en «Dhirubhai-1» og konstruksjonsfartøyet «Connector».

Nå velger Pareto Securities å heve kursmålet på Ocean Yield til 27 kroner. Ifølge TDN Direkt opprettholdes hold-anbefalingen.

Mandag ettermiddag omsettes aksjen for 27,10 kroner, opp 4,4 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 4,75 milliarder kroner.

Pareto Securities beskriver tredjekvartalstallene som positive, og de påpeker at markedet reagerte i henhold til dette. Etter at Ocean Yield la frem sine kvartalstall for nesten tre uker siden har aksjen gått opp rundt 23 prosent. Analytikeren mener en ytterligere oppside kan sees dersom FPSOen blir solgt.