Danske Bank Markets anbefaler ikke lenger kjøp

Danske Bank Markets nedgraderer sin anbefaling på Frontline fra kjøp til hold, og kutter ifølge TDN Direkt kursmålet fra 90 til 65 kroner.

Mandag omsettes aksjen for 63,45 kroner, opp 3,3 prosent, noe som gir en markedsverdi på litt over 12,5 milliarder kroner.

Meglerhuset mener pandemien kan gi dårligere etterspørsel i tankmarkedet, hvilket vil resultere i noen utfordrende kvartaler fremover.

Danske Bank Markets tror tredje kvartal mest sannsynlig har vært et godt kvartal for Frontline, men reduserer samtidig sine rate-estimater for fjerde kvartal 2020 og 2021.

Frontline presenterer sine kvartalstall 25. november.