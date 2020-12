Pareto tar opp dekning i rakettaksje - sier kjøp

Pareto Securities tar opp dekning på MPC Container Ships med kjøpsanbefaling og et kursmål på 6 kroner, ifølge TDN Direkt. Aksjen har steget rundt 160 prosent de siste tre månedene, men Pareto ser fortsatt oppside i aksjen. handles for 4,97 kroner ved 10.20-tiden onsdag.

Pareto Securities estimerer eksisterende verdijustert egenkapital (NAV) til rundt 5 kroner pr. aksje, noe meglerhuset tror skal øke til 7 kroner med 15 prosent høyere eiendelsverdier om ett år, ifølge TDN Direkt.

Selskapet rapporterte nylig tall for tredje kvartal. MPC Container Ships tapte 17,8 millioner dollar i kvartalet, mot minus 11,4 millioner samme tid i fjor.

Men fremover er det håp om bedre tider og bedre rater.

– I et veldig sterkt marked i fjerde kvartal og ut første kvartal 2021 venter vi å fornye eller inngå nye kontrakter for opp til 40 fartøyer, sa konsernsjef Constantin Baack i MPC Container Ships fredag.

Ratene for de største skipene har på noen få måneder mer enn doblet seg fra rundt 7.000 dollar pr. dag til over 16.000 dollar. Også varigheten per betydelig lenger - inntil to år.

MPC har en kontant break-even rate på rundt 8.000 dollar pr. skip pr. dag, og for hver eneste 1.000 dollar ratene øker, betyr det 13-14 millioner dollar i økt bunnlinje.

MPC Container Ships (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 5 6,7 Driftsresultat -11,3 -5,9 Resultat før skatt -17,8 -11,4 Resultat etter skatt -17,8 -11,4