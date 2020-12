ABG Sundal Collier sier selg – Kepler Cheuvreux sier kjøp

DE LÆRDE STRIDES: Skal aksjekursen opp eller ned for John Fredriksen og aksjonærene i Frontline?

DE LÆRDE STRIDES: Skal aksjekursen opp eller ned for John Fredriksen og aksjonærene i Frontline? Foto: Ivan Kverme

Onsdag presenterte Frontline sine kvartalstall, noe som resulterte i et kursfall på 8,7 prosent. Hovedårsaken til det er at ledelsen valgte å vrake utbytte til eierne på grunn av usikkerheten i markedet.

Selg

Nå nedgraderer ABG Sundal Collier Frontline fra hold til selg samtidig som kursmålet nedjusteres fra 60 til 40 kroner. Ifølge TDN Direkt har meglerhuset redusert sine estimatet for VLCC-ratene i 2021 fra 30.000 til 18.000 dollar pr. dag.

Analytikeren understreker også at det viktigste for markedsbalansen er tilbudssiden av fartøy etter flåten har økt med rundt seks prosent.

Kjøp

Kepler Cheuvreux ser ikke like mørkt på fremtiden og gjentar sin kjøpsanbefaling samtidig som kursmål nedjusteres fra 102 til 89 kroner.

«Det svake resultatet for tredje kvartal og mangel på utbytte ga med rette en tung aksjekursutvikling i går. Vår vurdering er fortsatt at etterspørselen etter olje vil komme seg etter coronapandemien, og at det ikke vil vare lenge før Opec løfter tilbudet og dermed også eksporterer, noe som igjen sannsynligvis vil forbedre tankskipsutnyttelsen og prisene ganske raskt», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

DNB Markets nedjusterer kursmålet på Frontline fra 70 til 65 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen blir vraket til fordel for en hold-anbefaling.

Torsdag omsettes Frontline-aksjen for 57,95 kroner, ned 3,4 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på nesten 11,5 milliarder kroner. Hittil i år har aksjen falt over 36 prosent.

FRONTLINE (Mill. USD) 3.kv./20 3.kv./19 Driftsinntekter 247,4

187,6 Driftsresultat 71

12,1 Resultat før skatt 57,1

-10 Resultat etter skatt 57,1 -10