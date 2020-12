Spør om omstridt gassfrakt

Onsdag skrev Finansavisen at Singapore-rederiet Epic Gas viser seg å være hovedtransportør av gass til okkuperte Vest-Sahara, senest med en gasslast fra Norge som ankom torsdag denne uken. Handelen er i strid med myndighetenes anbefalinger.

Stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) tar nå saken opp i et spørsmål til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Hun vil ha svar på hvorvidt det stilles krav om at selskaper som produserer og eksporterer gass fra norsk sokkel skal respektere menneskerettighetene.

– Vest-Sahara er under okkupasjon av nabolandet Marokko. For første gang på 29 år har det foregått krigshandlinger i territoriet nå i november, sier Skei Grande.

Må ha samtykke

Venstre-politikeren viser til at norsk gass to ganger tidligere i år skulle eksporteres til Vest-Sahara. Samtidig minner hun om at utenriksministeren allerede har gjort det klart at Norge fraråder næringsliv i Vest-Sahara som ikke er i tråd med det saharawiske folkets ønsker.

Ifølge både FN og EU-domstolen må man ha innhentet samtykke fra Vest-Saharas folk for å drive handel med territoriet. Flertallet av den opprinnelige Vest-Sahara-befolkningen, saharawiene, har i en årrekke levd som flyktninger i Algerie.

Epic Gas har siden mai i fjor vært majoritetseid av Andreas Sohmen-Paos BW Group, som har tette bånd til Norge etter overtagelsen av tidligere Bergesen d.y.-gruppen i 2003.

Endret anløpshavn igjen

Ifølge nettstedet VesselFinder ankom gasstankeren «Epic Manhattan» Laayoune i Vest-Afrika natt til torsdag. Fartøyet hadde flere ganger forandret destinasjon og oppga senest at det skulle losse gassen i den marokkanske havnebyen Agadir.

BW Group har en betydelig tilstedeværelse i Norge og har flere selskaper som er notert på Oslo Børs. Dette gjelder BW LPG, BW Offshore, Hafnia Tankers og BW Energy. Også Epic Gas er børsnotert i Oslo.

«Vi er overrasket over at en stor og seriøs aktør som BW Group gjennom et av sine selskaper viser seg å være hovedleverandør av gass til de okkuperte områdene i Vest-Sahara», sa lederen i støttekomiteen for Vest-Sahara, Erik Hagen til Finansavisen tidligere i uken.