Fearnley Securities dobler kursmålene

KJØP: Fearnley Securities venter kursoppgang for BW LPG-sjef Anders Onarheim (til høyre i bildet). Foto: Iván Kverme

Fearnley Securities jekker opp kursmålet på BW LPG fra 40 til 78 kroner. Ifølge TDN Direkt oppgraderer meglerhuset samtidig Avance Gas AVANCE fra en hold-anbefaling til en kjøpsanbefaling, og oppjusterer kursmålet fra 20 til 50 kroner.

Meglerhuset slår fast at VLGC-ratene fortsetter å styrke seg og peker på ineffektivitet i flåten som nøkkeldriver for dette.

Ifølge analytikeren ligger hovedrisikoen i amerikansk LPG produksjon og i hvilken grad billige hydrokarboner vil være tilgjengelig for eksport. Foreløpige produksjonsdata tyder på at nivåene er opp fra foreløpige bunner i våres, og at etterspørselssiden styrker seg.

Fearnley Securities poengterer også, ifølge TDN Direkt, at de ser en del planlagte tørrdokkinger neste år, noe som burde motvirke eventuelt lavere LPG-produksjon.

Fredag omsettes BW LPG-aksjen for 58,90 kroner, opp 4,4 prosent, mens Avance Gas omsettes for 40,58 kroner, opp 4,9 prosent. Det verdsetter de to selskapene til henholdsvis 8,1 og 2,6 milliarder kroner.

BW LPG LPG-grenen av shippingkonsernet BW Group.

Eier og opererer totalt 49 gasstankskip (VLGC-er.og LGC-er).

Har hovedkontor i Singapore, og konsernsjef er Anders Onarheim, som tiltrådte midlertidig januar 2020.

Fikk nåværende selskapsform etter at selskapet World-Wide kjøpte opp Bergesen i 2003.

BW LPG ble siden notert på Oslo Børs i 2013, samme år som selskapet kjøpte opp Maersk Tankers’ VLGC-flåte.