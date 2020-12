Niende strake handelsdag med oppgang i tørrlastratene er herved et faktum, med atter en opptur for Baltic Dry-indeksen fredag. Indeksen er opp 0,9 prosent til 1.230 poeng, melder TDN Direkt og viser til The Baltic Exchange.

Etter noteringen på 1.111 poeng 16. november, det laveste nivået siden midten av juni, har indeksen tikket jevnlig oppover igjen.

Fredag er det de store skipene som opplever størst rateoppgang. Capesize-ratene er opp 1,6 prosent til et snitt på 12.712 dollar pr. dag.

Handysize-ratene stiger 1,5 prosent til 9.719 dollar pr. dag i snitt, supramax-ratene meldes opp 0,7 prosent til 11.198 dollar dagen, mens panamax-ratene nøyer seg med 0,3 prosents oppgang til et snitt på 11.527 dollar pr. dag.

På det høyeste i år har Baltic Dry-indeksen vært oppe i 2.097 poeng. Det skjedde tidlig i forrige måned.

På det laveste har den imidlertid vært helt nede i 393 poeng, som inntraff i mai.



Baltic Dry-indeksens historiske toppnivå er forøvrig fra 20. mai 2008, da indeksen nådde 11.793 poeng. I begynnelsen av februar 2016 bunnet Baltic Dry-indeksen ut på under 300 poeng, det laveste nivået på 30 år.