Kvittet seg med de røde tallene

Jinhui Shipping and Transportations inntekter falt 14 prosent i tredje kvartal. Men selskapet kuttet kostnader, og endte opp med et driftsresultat på 1,5 millioner dollar, opp fra minus 0,9 millioner dollar i samme periode i fjor.

På bunnlinjen satt selskapet igjen med 0,9 millioner dollar, mot et underskudd på 2 millioner i tredje kvartal 2019.

For årets ni første måneder har Jinhui's inntekter svekket 26 prosent. Underskuddet for perioden er på 22,8 millioner dollar, ned fra et underskudd på 1,2 millioner dollar i de samme ni månedene i 2019.

Mye av årsaken er ifølge rapporten coronakrisen, som blant annet har gitt svakere frakt- og leieinntekter.

Jinhui Shipping and Transport (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 14,26 16,59 Driftsresultat 1,47 -0,85 Resultat før skatt 0,85 -1,97 Resultat etter skatt 0,85 -1,97