BW LPG selger to skip

BW LPG har inngått en MOA-avtale for å selge de to VLGC-skipene BW Confidence og BW Cedar, ifølge en børsmelding mandag.

Salget av BW Confidence forventes å generere 36 millioner dollar og en bokført gevinst på rundt 4 millioner dollar. Salget og levering av skipet skal fullføres i første kvartal i 2021.

Salget av BW Cedar har ingen likviditetspåvirkning i 4. kvartal i år, men forventes å generere en nettogevinst på rundt 3 millioner dollar. Skipet skal sammen med BW Boss, BW Energy og BW Birch inngå i joint venture-selskapet BW Global United LPG India. Alle fire skipene har tidsbestemte kontrakter til store indiske oljeselskaper for å forsyne India med LPG.

– Dette er i tråd med strategien vår for å ta vekstmuligheter. Med et sterkt VLGC-marked sikret vi oss en attraktiv pris for BW Confidence. Med BW Cedar styrker vi BW LPGs base i India. India er verdens nest største importmarked for LPG og vår joint venture er nå den største VLGC-operatøren der, uttaler Anders Onarheim, adm. direktør i BW LPG, i børsmeldingen.

Når begge salgene er fullført vil BW LPG eie og drifte en flåte med 45 VLGCer.