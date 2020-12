VLGC-ratene opp 40 prosent på en uke

VLGC-ratene (Very Large Gas Carrier) lå på høye nivåer gjennom store deler av første og andre kvartal. I juni falt imidlertid inntjeningen kraftig og ratene var i en periode nede i rundt 10.000 dollar dagen. Det innebar at rederier som Avance Gas og BW LPG i en periode igjen tapte penger. Break-even-ratene for en moderne VLGC ligger på rundt 22.000 dollar dagen.

I fjerde kvartal har imidlertid VLGC-markedet tatt seg kraftig opp igjen og den seneste uken har ratene gått rett til himmels. Sportratene er nå oppe i over 80.000 dollar dagen.

BOMMET PÅ MARKEDET: Analysesjef Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities trodde på et svakt VLGC-marked i høst. Det ble knallsterkt. Foto: Cleaves/Harald Fonahn

Bommet på markedet

På sensommeren, da VLGC-ratene nådde 50.000 dollar dagen, gikk Cleaves Securities-analytiker Joakim Hannisdahl ut i Finansavisen og spådde et kraftig ratefall utover høsten.

– Hovedårsakene til det sterke markedet er en kombinasjon av høy LPG-eksport fra USA i samspill med signifikante ineffektiviteter for flåten, sier han.

Selv om den amerikanske LPG-eksporten har kommet inn over Cleaves-analytikerens anslag så mener han at det primært er ineffektiviteten i flåten som er hovedårsaken til han har bommet på inntjeningsestimatene for andre halvår 2020.

– Flåteineffektiviteten inkluderer lang lossetid i Asia, samt store forsinkelser i Panamakanalen. Vi estimerer at forsinkelser i Panamakanalen alene tar ut rundt syv prosent av den effektive flåtekapasiteten.

Høy flåteutnyttelse

Noen skip bruker nå ifølge Hannisdahl ni dager på å navigere gjennom kanalen, mot normalt rundt to dager. Dette fører igjen til at mange velger den cirka 12 dager lengre turen rundt Kapp det gode håp.

– Flåteutnyttelsesgraden i fjerde kvartal ser ut til å komme inn på rundt 93,5 prosent mot vår prediksjon på 88,1 prosent fra tidlig oktober. Disse 5,4 prosentpoengene tilsvarer rundt 5,8 prosent på flåteeffektivitet, så uten denne faktoren hadde nok estimatene våre for fjerde kvartal vært relativt gode.

Cleaves-analytikeren mener fortsatt at det er en betydelig nedsiderisiko på VLGC-ratene i første kvartal til neste år, drevet av litt lavere amerikanske LPG-eksport samt en høyere flåteeffektivitet.

– På lengre sikt er VLGC-ordreboken uvanlig lav og vi tror at etterspørselen etter skip vil være høyere enn flåteveksten. Vi ser derfor for oss mange gode år for VLGC-eiere fremover, sier han.