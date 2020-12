Ratene stiger til nye toppnivåer

I høst har det vært full fyr i containermarkedet, med de høyeste ratene på mer enn ti år.

Festen fortsetter med full styrke, og ifølge VesselsValue har et gresk skip med fraktkapasitet på 2.800 TEU fått en 1-årig forlengelse med CGA CGM til 18.650 dollar pr. dag.

For to uker siden skrev Finansavisen at ratene for skip av denne størrelsen på få måneder hadde mer enn doblet seg fra rundt 7.000 dollar pr. dag til over 16.000 dollar.

I forbindelse med tredjekvartalsrapporteringen sa sjefen i MPC Container Ships, Constantin Baack, at de hadde klart å slutte ut noen av sine største skip - rundt 2.800 TEU - til 17-18.000 dollar pr. dag.

I tillegg at ratene stiger, blir også kontraktsvarigheten lenger.