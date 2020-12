Ratefallet tiltar

HAR SNUDD: Tørrlastratene, etter et par uker med oppgang.

Denne uken peker pilene nedover igjen for tørrlastratene, etter to uker med oppgang. Baltic Dry-indeksen er onsdag ned 0,8 prosent til 1.201 poeng, melder TDN Direkt og viser til The Baltic Exchange.

Siden 16. november har indeksen klatret jevnt og trutt, fra 1.111 poeng til 1.230 poeng før helgen. Mandag og tirsdag bar det imidlertid nedover igjen, om enn i form av små utslag. I dag, onsdag, tiltar imidlertid nedgangen.

Nedgangen drives av tre av fire segmenter:

Capesize-ratene rapporteres ned 0,1 prosent til et snitt pr. dag på 12.322 dollar.

Panamax-ratene er ned 2,5 prosent til et snitt på 11.071 dollar pr. dag.

Handysize-ratene er opp 0,4 prosent til 9.919 dollar pr. dag i snitt.

Supramax-ratene faller 0,1 prosent til et gjennomsnitt på 11.209 dollar dagen.

Høyder og bunner

På det høyeste i år har Baltic Dry-indeksen vært oppe i 2.097 poeng. Det skjedde tidlig i oktober. På det laveste har den imidlertid vært helt nede i 393 poeng, som inntraff i mai.

Baltic Dry-indeksens historiske toppnivå er forøvrig fra 20. mai 2008, da indeksen nådde 11.793 poeng. I begynnelsen av februar 2016 bunnet Baltic Dry-indeksen ut på under 300 poeng, det laveste nivået på 30 år.